Endonezya, Panama bandıralı petrol tankerine el koydu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya, Panama bandıralı petrol tankerine el koydu

Endonezya, Panama bandıralı petrol tankerine el koydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Endonezya Donanması, geçerli izinlere sahip olmadan 4 bin tondan fazla petrol taşıdığının tespit edilmesinin ardından Endonezya'nın Riau Adaları açıklarında Panama bandıralı MT Zodiac Star adlı petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Endonezya Donanması, geçerli izinlere sahip olmadan 4 bin tondan fazla petrol taşıdığının tespit edilmesinin ardından Endonezya'nın Riau Adaları açıklarında Panama bandıralı MT Zodiac Star adlı petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Panama bandıralı bir petrol tankerinin Endonezya sularında izinsiz petrol taşıdığı şüphesi üzerine Endonezya Donanması harekete geçti. Endonezya Donanması'nda Amiral Arsyad Abdullah dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, ülke sularında yasadışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle Panama bandıralı MT Zodiac Star adı petrol tankerine Endonezya'nın Riau Adaları açıklarında el konduğunu kaydetti. Abdullah, Panama bandıralı tankerin liman izni veya tehlikeli malları taşımak için geçerli bir izine sahip olmadan, atık olduğundan şüphelenilen 4 bin 600 ton "kara petrol" taşıdığını belirtti.

Amiral Abdullah, "Donanma, Endonezya sularında meydana gelen her türlü yasal ihlale karşı harekete geçmekten çekinmeyecektir" ifadelerini kullanarak, konuya ilişkin soruşturmanın sonuçlarının savcılığa teslim edileceğini sözlerine ekledi. Ayrıca Abdullah, tankerin içindeki 18 Endonezya ve 1 Malezya vatandaşı da dahil olmak üzere 19 kişilik bir mürettebatı ile birlikte soruşturma için Endonezya'nın Batam limanına götürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, yaşanan olay Endonezya sularında ilk olmazken, Ocak ayında İran bandıralı MT Horse ve Panama bandıralı MT Freya'ya Endonezya sularında yasadışı petrol transferi yaptıkları iddiasıyla el konulmuştu. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Şener Deniz Akkaya Haluk Levent Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Endonezya, Panama bandıralı petrol tankerine el koydu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:05:53. #1.14#

title