Almanya Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu
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Almanya Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

15.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:14
Almanya Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

Almanya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Almanya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede aşı konusunda yetkisi bulunan Paul-Ehrlich Enstitüsünün bu yöndeki tavsiyesi üzerine durdurma kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.

Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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