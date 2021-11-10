Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Nabire kentinin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Nabire kentinin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini bildirdi.

Japonya'daki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir depremde Endonezya'da meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Papua eyaletinde yer alan Nabire'nin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiği aktarıldı. USGS, depremin 2 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti.

Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

(İHA)

Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

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