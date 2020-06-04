Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Daruba bölgesinin 89 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi. Depremin 112 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Öte yandan, depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA