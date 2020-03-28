Endonezya'nın başkenti Cakarta'da koronavirüs nedeniyle ilan edilen acil durum uzatıldı Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen acil durum uzatıldı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen acil durum uzatıldı.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında 20 Mart'ta ilan edilen iki haftalık acil durumun 19 Nisan'a kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Başkentte evden çalışma ve uzaktan eğitim uygulamasının belirlenen tarihe kadar devam edeceğini belirten Baswedan, turistik alanların da kapalı olacağını ifade etti.

Öte yandan, özel havayolu şirketi Endonezya AirAsia, salgın nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren iç hatlarda 21 Nisan'a, dış hatlarda ise 17 Mayıs'a kadar tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Endonezya'da Kovid-19 vakası sayısının bin 155'e, can kaybı sayısının ise 102'ye yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: AA