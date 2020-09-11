Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 60 bina yandı Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan yangında 60 binanın yandığı bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan yangında 60 binanın yandığı bildirildi.

Kuzey Cakarta İtfaiye Amirliği Başkanı Rahmat Kristantio, yaptığı açıklamada, başkenti kuzeyindeki Ciplur Pazarı'nda sabaha doğru henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti. Yangında 50 iş yeri ve 10 yerleşim binasının alevlere teslim olduğunu ifade eden Kristantio, yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Kristantio, 1000 metrekarelik alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA