Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 60 bina yandı
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 60 bina yandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan yangında 60 binanın yandığı bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 60 bina yandı
11.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:13

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan yangında 60 binanın yandığı bildirildi.

Kuzey Cakarta İtfaiye Amirliği Başkanı Rahmat Kristantio, yaptığı açıklamada, başkenti kuzeyindeki Ciplur Pazarı'nda sabaha doğru henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti. Yangında 50 iş yeri ve 10 yerleşim binasının alevlere teslim olduğunu ifade eden Kristantio, yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Kristantio, 1000 metrekarelik alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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