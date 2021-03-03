Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinden "Endonezya ve Türkiye startup ekosistemleri" konulu etkinlik

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Endonezya-Türkiye startup ekosistemleri" konulu çevrim içi etkinlik düzenlendi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahendra Siregar, iki ülkeden girişimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi İkbal, her iki ülkenin ilgili kurumlarının ve kişilerinin yoğun çabaları sayesinde bu etkinliğin hayata geçirildiğini ve katkı veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

İkbal, Bakan Yardımcısı Kacır ile iki ülke ilişkilerinin geleceğine dair konuştuklarını ve ilişkilerin geleceğinin dijital ekonomide olduğu hususunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

İki ülkedeki girişimcilerin bir araya geleceği ve kendini tanıtacağı bir platforma ihtiyacın olduğunu belirten İkbal, "Bu etkinliğin bir başlangıç olacağına ve iki ülkenin uzun soluklu dijital ekonomi ekosistemini yaratacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Siregar ise teknolojinin son yıllarda özellikle enformasyon ve iletişim sektörlerinde hızlı bir ilerleme gösterdiğini ve bu durumun küresel manada çok fırsat oluşturduğunu ifade etti.

Siregar, "Küresel startup ??ekonomisi büyük olmaya devam ediyor ve bir G7 ekonomisinin GSYİH'sine kıyasla yaklaşık 3 trilyon dolar değer yaratıyor. Dünyadaki en büyük 10 şirketten 7'si teknoloji alanında." dedi.

2019'a kadar dünyada yaklaşık 300 milyar dolarlık bir teknolojik sermaye yatırımı yapıldığını aktaran Siregar, bu rakamların çok büyük olduğunu ve fakat bu duruma gelmenin özellikle salgın döneminde işten çıkarmaların, kısıtlı çalışma saatlerinin olduğu bir ortamda kolay olmadığını belirtti.

Siregar, startupların geleceğinin olumlu olarak değerlendirildiğini vurgulayarak dünya çapında ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıldığını aktardı.

Startupların ekonomik potansiyelinin Endonezya'da görüldüğüne, Endonezya'nın bir sonraki yeni girişim merkezi olarak büyümesini beklediklerine dikkati çeken Siregar, şunları kaydetti:

"Endonezya, dünyadaki en büyük 5. girişim ekosistemidir ve bölgedeki en çok unicorn'a sahip ülkedir. İnternet ekonomisinin değeri yaklaşık 40 milyar dolardır. Bu veriler, Endonezya'nın Güney Doğu Asya'nın en büyük ekonomisi ve bölgedeki en kalabalık ülke olduğu gerçeğiyle birleştiğinde, Endonezya'nın dijital ekonomisinin potansiyeli üzerinde bir zirve görevi görüyor."

Siregar, Endonezya ve Türkiye'de startupların yararlanabileceği çok sayıda fırsat olduğunu hatırlatarak, düzenlenen etkinliğin ne kadar isabetli olduğunu vurguladı.

Endonezya ve Türkiye'nin, Açe Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu'nun iş birliği kurduğu 15. yüzyıla kadar uzanan samimi bir ilişkiye sahip olduğuna değinen Siregar, zaman geçtikçe iki ülkenin 1950 yılında diplomatik ilişkiler kurduğunu ve o zamandan beri çeşitli alanlarda artan iş birliğine tanık olunduğunu ifade etti.

Siregar, Endonezya Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında Endonezya ile Türkiye arasındaki toplam ticaretin 1 milyar 320 milyon dolar olduğunu fakat iki ülke ticaretinin daha büyük potansiyeli bulunduğunu aktardı.

Mevcut zorlu koşullara rağmen, yatırım potansiyelinin hem Endonezya'da hem de Türkiye'de fırsatlar sunduğuna değinen Siregar, Endonezya olarak bu fırsattan bürokrasiyi düzene sokarak ve Endonezya'da iş yapma kolaylığını sağlayarak, Türk iş dünyasını Endonezya'ya davet etme fırsatından yararlanmak istediklerini bildirdi. Siregar, şöyle devam etti:

"Ticaret ve yatırım alanlarının yanı sıra Endonezya ve Türkiye'nin teknoloji alanında da aşı ve havacılık alanında kurduğu iş birliğinin benzerini görüşmeye başladığını öğrendim. Her iki ülke de bu iş birliği alanında belirlediğimiz hedeflere ulaşma kabiliyetine ve kapasitesine sahip."

Siregar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Endonezyalı ve Türk muhataplara teşekkürlerini ileterek, ileriki dönemde iki ülkenin dijital ekonomi alanındaki iş birliğine ve yeni bir ufka tanık olunacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan