Endonezya'nın Açe bölgesinde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne karaya oturdu

BANDA Endonezya'nın kuzeyindeki Açe eyaletinde bir sahilde, 100'den fazla Arakanlı Müslümanı taşıyan bir tekne bulundu.

Haftalardır denizde seyreden ve 114 Arakanlı Müslümanı taşıyan tekne, Bireuen bölgesindeki Alue Buya Pası köyü yakınlarındaki Jangka sahilinde karaya oturdu.

Köylüler, teknedeki 58 erkek, 21 kadın ve 35 çocuğu kurtararak, durumu yetkililere bildirdi.

Badruddin Yunus yerel balıkçılık topluluğunun lideri, karaya çıkarılan Arakanlı Müslümanlara, köylüler ve güvenlik güçlerinin yardım ve barınma sağladığını ifade etti.

Yunus, teknedeki Arakanlı Müslümanların açlık ve susuzluktan zayıf düştüğünü belirterek, dillerini bilmedikleri için teknenin nereden gelip nereye gittiğini öğrenemediklerini aktardı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak bölgedeki diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atarak derme çatma teknelerle denize açılıyor.