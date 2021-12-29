Güneydoğu Asya ile Avustralya arasında yer alan çok sayıdaki ada üzerinde kurulmuştur. Batıdan doğuya doğru uzunluğu 5000 kilometreden fazla bir alana serpilmiş bulunan bu büyüklü küçüklü adalar vardır. Özellikleri ile dikkatleri çeken ülkenin dini yapısı da araştırıldı. Peki, Endonezya Müslüman mı? Endonezya'da çoğunluk hangi dinden? İşte, detaylar…

ENDONEZYA MÜSLÜMAN MI? ENDONEZYA'DA

İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın en çok inanılan ikinci dinidir. Bir demografik araştırmaya göre, İslam nüfusu dünya nüfusunun 1,57 milyar inananı ile %23'ünü oluşturmaktadır.

İslam, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da ve Asya'da yaygın bir dindir. Büyük Müslüman toplulukları ayrıca Çin'de, Balkanlarda ve Rusya'da bulunmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde de büyük Müslüman azınlık nüfusu bulunmaktadır. Örneğin; Batı Avrupa'da %5'lik bir nüfus ile İslam, Hıristiyanlıktan sonra gelen ikinci din konumundadır.

Yaklaşık 50 ülkede Müslüman çoğunluk bulunmaktadır. Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık %62'lik kısmı Asya'da yaşamaktadır. Endonezya en kalabalık Müslüman ülkesidir ve Müslüman nüfusu 216 milyon (%90) civarlarındadır. Müslümanların yaklaşık %20'si Arap ülkelerinde yaşamaktadır.[8] Orta Doğu'da Arap olmayan ülke olan İran'ın büyük çoğunluğu Müslümandır. Avrupa'da ise Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek'in nüfuslarının büyük bölümü Müslümandır. Buna rağmen Avrupa nüfusunun çoğu Hristiyandır. Mısır ve Nijerya Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkeleridir.

2009 yılı Ekim ayında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir demografik çalışmada, dünyada yaklaşık 1,57 milyar Müslüman insan yaşamaktadır.

Araştırmalara göre Müslümanların çoğunluğu Sunni, Müslümanların %10,13 arasında da Şii nüfusu bulunmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet