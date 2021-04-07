Endonezya moda markalarından Ankara çıkarması

Muhafazakar giyim modası alanında Türkiye ile ortak ilişkiler geliştirmek isteyen Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'daki muhafazakar giyim modasının buluşma noktası olarak bilinen Markamarie iş birliğiyle Ankara'daki büyükelçilik binasında düzenleyeceği etkinlikte, ülkenin 7 büyük...

Muhafazakar giyim modası alanında Türkiye ile ortak ilişkiler geliştirmek isteyen Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'daki muhafazakar giyim modasının buluşma noktası olarak bilinen Markamarie iş birliğiyle Ankara'daki büyükelçilik binasında düzenleyeceği etkinlikte, ülkenin 7 büyük moda markasını tanıtacak.

"Endonezya ile Tanışma" etkinliğinde; Elzatta, Wearing Klamby, Jawhara Syari, Tethuna, Medina Zein, Restu Pratiwi ve Hwan Eco Ethnic markaları, Türkiye için özel olarak hazırladıkları koleksiyonları tanıtacakları defileler düzenleyecek. Endonezyalı markalar, sosyal medya hesaplarındaki yüksek takipçi sayılarıyla dikkat çekerken, etkinlik Endonezya Cumhuriyeti'nin "Indonesia in Ankara" adını taşıyan YouTube kanalından da izlenebilecek. Sınırlı sayıda katılımcı ise www.markamarie.com/introducingindonesia adresinden kaydolarak Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinliğe fiziksel olarak katılabilecek. Moda şovlarıyla öne çıkacak etkinlikte ayrıca, Endonezya Ankara Büyükelçiliği Dharma Wanita Derneği'nin ülkeye özgü Angklung adlı enstrumanla sergileyeceği performans da sunulacak.

"MODA, ANCAK MARKALAR BİRBİRİNİ DESTEKLEDİĞİ SÜRECE AYAKTA KALABİLİR"

Tanıtım etkinliğinin Türkiye ile başlatılacak olası iş birlikleri için büyük önem taşıdığını belirten Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad Iqbal, "Bu etkinlik aracılığıyla, iki Müslüman ülkenin kalplerini her zamankinden daha yakın bir şekilde birleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Büyükelçi, 7 Nisan'da yapılacak etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağını açıkladı.

Markamarie'nin Kurucu Ortağı Franka Soeria ise modanın ancak markaların birbirlerini destekledikleri sürece ayakta kalabileceğini vurgulayarak "Endonezya'nın hazır giyim markalarını Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Endonezya, Doğu-Batı sentezinde farklı bir tarz sunuyor ve yalnızca büyük bir pazar değil, aynı zamanda büyük bir yaratıcılık kaynağı. Türkiye ile iş birliği yaparak daha da iyi işlere imza atacağımızı umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı