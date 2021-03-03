Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:22
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 808 artışla 1 milyon 353 bin 834'e ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 artarak 36 bin 721'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 53 artışla 1 milyon 169 bin 916'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1745 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 308 bin 880'e yükseldi.

Bugün 2 bin 276 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 280 bin 707, aktif vakalar ise 24 bin 25 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1148'e ulaştı.

Savunma Bakanlığı, sokağa çıkma yasağının 5 Mart'tan itibaren kaldırılacağı başkent Kuala Lumpur ile Selangor ve Penang eyaletlerinde sinema salonlarının yeniden açılacağını duyurdu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1244 artarak 436 bin 259'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 63 artışla 8 bin 89'a yükseldi.

Son bir günde 83 bin 683 kişiye virüs testi yapılırken, 1219 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 407 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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