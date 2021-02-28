Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:54
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 560 artışla 1 milyon 334 bin 634'e ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 185 artarak 36 bin 166'ya, iyileşenlerin sayısı 6 bin 649 artarak 1 milyon 142 bin 703'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 437 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 300 bin 752'ye yükseldi.

Bugün 3 bin 251 kişi daha sağlığına kavuştu, virüsü yenenlerin sayısı 273 bin 417, aktif vakalar ise 26 bin 205 oldu.

Son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1130'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 999 artarak 433 bin 432'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 artışla 7 bin 910'a yükseldi.

Son bir günde 31 bin 686 kişiye virüs testi yapılırken, 1299 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 434 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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