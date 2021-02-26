Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 8 bin 232 artışla 1 milyon 322 bin 866'ya yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 268 artarak 35 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısı 7 bin 261 artarak 1 milyon 128 bin 672'ye ulaştı.

Bu arada toplu aşılama programı kapsamında şirketlerin, devlet kontrolünde çalışanları için aşı satın almasına izin çıkarken uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz tarih açıklanmadı. Bu kapsamda, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma, aşı dağıtımı ve yetkili sağlık kuruluşlarına sevkiyatını sağlayacak.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 253 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 295 bin 951'e yükseldi.

Bugün 3 bin 85 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 266 bin 846, aktif vakalar ise 27 bin 994 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1111'e ulaştı.

Öte yandan Malezya Ulaştırma Bakanlığı, Çinli ilaç firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşılarının ilk sevkiyatının yarın Malezya'ya ulaşacağını açıkladı.

Ülkede Kovid-19 aşılaması için internet üzerinden başvuru yapanların sayısı ise 1 milyonu geçti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1056 artarak 431 bin 221'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 80 artışla 7 bin 839'a yükseldi.

Son bir günde 60 bin 694 kişiye virüs testi yapılırken 1327 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 457 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Tedbirler kapsamında 10 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka'da 28 Şubat Pazar gecesi itibarıyla kaldırılması kararı verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız