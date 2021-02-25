Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:56
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 8 bin 493 artarak 1 milyon 314 bin 634'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 264 artışla 35 bin 518'e, iyileşenlerin sayısı 8 bin 686 artışla 1 milyon 121 bin 411'e çıktı.

Öte yandan, toplu aşılamanın ikinci aşamasındaki belirli meslekler kapsamında gazetecilerin aşılanmasına bugün başlandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 293 bin 698'e yükseldi.

Bugün 3 bin 752 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 263 bin 761, aktif vakalar 28 bin 837 oldu.

Son 24 saatte 12 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1100'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak'tan bu yana ülkede en düşük vaka artışının görüldüğünü kaydetti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 1076 artarak 430 bin 165'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 74 artışla 7 bin 759'a yükseldi.

Son bir günde 56 bin 231 kişiye virüs testi yapıldı, 1876 kişinin taburcu edildiği ülkede 472 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Türkan Şoray Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Recep Niyaz Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:24:15. #1.15#
title