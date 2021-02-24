Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 533 artışla 1 milyon 306 bin 141'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 240 artarak 35 bin 254'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 735 artarak 1 milyon 112 bin 725'e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Nadiem Makarim, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yüz yüze eğitime Temmuz 2021'de başlamayı amaçladıklarını belirtti. Halihazırda vaka sayılarının düşük olduğu bölgelerde idari yönetim ve ailelerin ortak kararıyla yüz yüze eğitime başlanabiliyor.

Bu arada toplu aşılama programı kapsamında öğretmen ve eğitim sektöründe çalışanların aşılanmasına bugün başlandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 545 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 291 bin 774'e yükseldi.

Bugün 3 bin 331 kişi daha sağlığına kavuştu, virüsü yenenlerin sayısı 260 bin 9, aktif vakalar ise 30 bin 677 oldu.

Son 24 saatte 12 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1088'e ulaştı.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, bugün başlayan Kovid-19 aşılamalarının, planlanan bitiş tarihi olan Şubat 2022'den önce de bitebileceğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 921 artarak 429 bin 88'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 69 artışla 7 bin 685'e yükseldi.

Son bir günde 19 bin 160 kişiye virüs testi yapıldı. Ülkede 1572 kişi taburcu edildi, 487 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız