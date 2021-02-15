Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 462 artarak 1 milyon 223 bin 930'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 artışla 33 bin 367'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 792 artışla 1 milyon 32 bin 65'e yükseldi.

Öte yandan 14 Ocak'ta başlayan ve 1,48 milyon sağlık çalışanını kapsayan toplu aşılama programında aşılanan sağlık personeli sayısının 1 milyon 79 bin 390'a ulaştığı açıklandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 266 bin 445'e yükseldi.

Bugün 4 bin 521 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 218 bin 335, aktif vakalar ise 47 bin 135 oldu.

Son 24 saatte 10 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 975'e ulaştı.

Japonya'da ölü sayısı 7 bini geçti

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 965 artarak 418 bin 458'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 72 artışla 7 bin 55'e yükseldi.

Son bir günde 15 bin 931 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 211 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 658 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız