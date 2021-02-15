Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

15.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:37
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 462 artarak 1 milyon 223 bin 930'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 artışla 33 bin 367'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 792 artışla 1 milyon 32 bin 65'e yükseldi.

Öte yandan 14 Ocak'ta başlayan ve 1,48 milyon sağlık çalışanını kapsayan toplu aşılama programında aşılanan sağlık personeli sayısının 1 milyon 79 bin 390'a ulaştığı açıklandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 266 bin 445'e yükseldi.

Bugün 4 bin 521 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 218 bin 335, aktif vakalar ise 47 bin 135 oldu.

Son 24 saatte 10 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 975'e ulaştı.

Japonya'da ölü sayısı 7 bini geçti

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 965 artarak 418 bin 458'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 72 artışla 7 bin 55'e yükseldi.

Son bir günde 15 bin 931 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 211 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 658 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Prens Harry Merve Dizdar Aleyna Tilki Emina Jahovic
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:40:48. #1.15#
title