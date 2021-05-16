Endonezya, Malezya ve Brunei'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ortak kınama
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Endonezya, Malezya ve Brunei'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ortak kınama

Endonezya, Malezya ve Brunei'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ortak kınama
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Endonezya, Malezya ve Brunei hükümetleri, İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını kınadıklarını açıkladı.

KUALA Endonezya, Malezya ve Brunei hükümetleri, İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını kınadıklarını açıkladı.

Ortak açıklama yayımlayan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, Doğu Kudüs ve Gazze'de İsrail'in Filistinli sivillere yönelik son saldırılarını değerlendirdi.

Açıklamada Endonezya, Malezya ve Brunei'nin, bağımsızlık mücadelesinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olmayı sürdüreceği belirtilerek, "İşgalci güç olarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik insanlık dışı, sömürgeci ve ırkçı politikalar uygulayarak uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmesini kınıyor, bu şiddeti uygulayanların hesap verebilmesi için acil ve ortak bir tavır sergilenmesine yönelik çağrıda bulunuyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Filistinli sivillerin korunması için bir an önce harekete geçmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında çatışmaların kesilmesi sürecini takip etmek üzere Kudüs şehrinde geçici olarak uluslararası bir heyetin bulundurulmasını kabul etmeleri için taraflara çağrı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin acilen toplanarak, Filistin halkına yönelik zulümlere son vermek üzere karar alması gerektiği ifade edildi.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, dünkü açıklamasında Endonezya ve Brunei liderleriyle birlikte açıklama yayımlayarak İsrail'e karşı ortak duruş sergileyeceklerini bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığınca, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1225'e çıktığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
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İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
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