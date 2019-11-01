Endonezya Kültür ve Tarih Festivali başlıyor

01.11.2019 12:18

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (OSMAD) de katkı sunduğu "Endonezya Kültür ve Tarih Festivali" iki gün sürecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi OSMAD'ın da katkı sunduğu "Endonezya Kültür ve Tarih Festivali", yarın başlayıp 3 Kasım Pazar günü sona erecek.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivale, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da katılımı bekleniyor.

Kaynak: AA