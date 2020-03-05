Endonezya Kovid-19 nedeniyle 4 ülkenin vatandaşlarından ülkeye girişte sağlık raporu isteyecek

05.03.2020 07:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:26

Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini bildirdi.

Republika gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Moeldoko, Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısının giderek arttığı Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının Endonezya'ya girmek için sağlık raporu getirmeleri gerektiğini açıkladı.

Moeldoko, söz konusu kararın, salgına karşı tedbirler kapsamında birçok ilgili bakanlık ve birimlerden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda alındığını ifade etti.

Öte yandan pazartesi günü ülkede ilk kez Kovid-19'un tespit edildiği anne ve kızın, başkent Cakarta'daki bir hastanede tedavileri devam ediyor.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA