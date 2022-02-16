Endonezya Kovid-19 hatırlatma dozu olan turistlerin karantina süresini 3 güne düşürecek

Endonezya'da Kovid-19'a karşı hatırlatma dozu olan turistlerin karantina süresinin 3 güne düşürüleceği bildirildi.

Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 Şubat'tan itibaren, iki doz Kovid-19 aşısı olan ziyaretçilerin karantina süresinin 5'e, tek doz aşı olan ziyaretçilerinde 7 güne düşürüleceği belirtildi.

Açıklamada, hatırlatma dozunu olan kişilerin karantina süresinin 3 gün olacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte 64 bin 718 Kovid-19 vaka sayısı tespit edildi.

Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 4 milyon 966 bin 46'ya ulaştığı ülkede, ölü sayısı 145 bin 622'ye yükseldi.

Singapur

Omicron varyantının hızla yayıldığı Singapur'da Kovid-19'a yönelik alınan önlemlerin basitleştirileceği bildirildi.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede virüse karşı "beş en önemli ve etkili önleme" odaklanılacağı ve bunların grup kişi sayısı, maske kullanımı, iş yeri gereklilikleri, sosyal mesafe ve kapasite sınırları olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede çok sayıda Kovid-19 vakası tespit edildiği için kısıtlamaları gevşetme zamanı olmadığı ifade edilirken, önlemlerin daha anlaşılır olması için basitleştirileceği ifade edildi.

Öte yandan, vatandaşların, evlerinde aynı anda 5 kişi ağırlamasına izin verileceği kaydedildi.

Söz konusu düzenlemenin 25 Şubat'tan itibaren uygulanacağı duyuruldu.

Ülkede, son 24 saatte 16 bin 883 yeni Kovid-19 vakası bildirildi ve 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkede salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı 514 bin 880'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 926'ya ulaştı.