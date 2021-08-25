Endonezya, Kamboçya'da aranan petrol tankerine el koydu
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Endonezya, Kamboçya'da aranan petrol tankerine el koydu

Endonezya, Kamboçya'da aranan petrol tankerine el koydu
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Endonezya, Kamboçya'da aranan petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.

Endonezya, Kamboçya'da aranan petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.

Endonezya donanmasından yapılan açıklamada, yaklaşık 300 bin varil ham petrol çaldığı şüphesiyle aranan "MT Strovolos" adlı petrol tankerine Kamboçyalı yetkililer tarafından el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, Bahamalar bandıralı tankerin temmuz sonlarında Endonezya'nın Riau adaları açıklarında alıkonulduğu, aralarında kaptanın da bulunduğu Bangladeş, Hindistan ve Myanmar uyruklu 18 kişilik mürettebatın gözaltına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, ele geçirilen tankerde 298 bin petrol varili bulunduğunu açıkladı.

Bangladeşli olduğu belirtilen gemi kaptanının Endonezya açıklarında izinsiz olarak demir atmasından şüpheleniliyor ve suçlu bulunduğu takdirde 1 yıla kadar hapsi ve en fazla 13 bin 900 dolar para cezasıyla karşılaşabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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