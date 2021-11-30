Endonezya Heyetinin Ziyareti

29 Kasım 2021 Pazartesi günü Polis Akademisi ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında Endonezya Polis Teşkilatı heyeti ile Polis Eğitimi İşbirliği konusunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Akademimiz Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda gerçekleşen söz konusu toplantıya Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Endonezya Polis Eğitim ve Öğretim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Rycko Amelza TAHNIEL, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Prof. Dr. Orçun İMGA ve Endonezya Polis Teşkilatının 16 üst düzey yetkilisinden oluşan heyet ile bir toplantı gerçekleştirilmiş olup eğitim işbirliği alanında görüşmeler sağlanmıştır.

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