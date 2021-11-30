Yemen Heyetinin Ziyareti

29 Kasım 2021 Pazartesi günü Polis Akademisi ile Yemen Polis Teşkilatı heyeti arasında gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetlerinin görüşüldüğü bir toplantı düzenlenmiştir.

Akademimiz Anıttepe Yerleşkesi Başkanlık Brifing Salonunda gerçekleşen söz konusu toplantıya Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Yemen İçişleri Bakanlığı Birinci Müsteşarı Mohamed Salem Abood AL SHAREF, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Prof. Dr. Orçun İMGA ve Yemen Polis Teşkilatının 3 üst düzey yetkilisinden oluşan heyet ile bir toplantı gerçekleştirilmiş olup Akademimizde "İlk Derece Amirlik Eğitimi ile birlikte Tezsiz Yüksek Lisans" eğitimi görmekte olan Yemen uyruklu öğrencilerin genel durumları ve olası işbirliği alanları konularında görüşmeler sağlanmıştır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet