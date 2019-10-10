Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

10.10.2019 12:10

Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto'nun Cava Adası'nda bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.

Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı 72 yaşındaki Wiranto, Cava Adası'na yaptığı ziyaret sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Wiranto'nun Banten eyaletindeki Pandeglang bölgesinde aracından inerken saldırgan tarafından bıçaklandığı ve yere düştüğü belirtildi. Saldırıya uğrayan bakanın yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Ulusal polis sözcüsü Dedi Prasetyo yaptığı açıklamada, olayı doğrularken, 2 kişinin gözaltına alındığını ve bir memurun yaralandığını söyledi.

Wiranto, 2016'dan bu yana Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA