Endonezya, Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısı yaptı
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Endonezya, Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısı yaptı

01.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:42
Endonezya, Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısı yaptı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'a askeri gerilimden kaçınılması çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'a askeri gerilimden kaçınılması çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Teuku Faizasyah, yaptığı açıklamada, Endonezya hükümetinin taraflar arasında tırmanan silahlı çatışmadan endişe duyduğunu belirtti.

Faizasyah, "İki ülkeyi aralarındaki ihtilafları uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak barışçıl bir şekilde çözmeye ve diyaloğa teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Faizasyah ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan'a Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çerçevesinde yürütülen müzakere sürecinde yeniden masaya oturması çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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