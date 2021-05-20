Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Filistinlileri bağımsızlıkları için desteklemeye devam etmek zorundayız
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Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Filistinlileri bağımsızlıkları için desteklemeye devam etmek zorundayız

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Filistinlileri bağımsızlıkları için desteklemeye devam etmek zorundayız
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Filistinlileri bağımsızlıklarını elde etmeleri için desteklemeye devam etmek zorundayız." dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Filistinlileri bağımsızlıklarını elde etmeleri için desteklemeye devam etmek zorundayız." dedi.

Marsudi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulu'na hitap etti. Filistin halkı için insanlık ve adalet mücadelesi vermek için Genel Kurul'a geldiğini vurgulayan Marsudi, Filistin halkının bağımsızlığını kazanmaları için desteklemeye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Marsudi, Filistin'de masum insanların hayatlarının kurtarılması için acilen şiddete son verilmesi ve ateşkes sağlanması çağrısından bulundu. İnsanlığın güvenlik ve iyiliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğuna işaret eden Marsudi, "Genel Kurul, gelecek saldırıları engellemek için Kudüs'te uluslararası mevcudiyet kurma yoluna gitmeli." ifadesini kullandı.

Marsudi, 2 aylık bebeklerin enkaz altından çıkarıldığına atıfta bulunarak çatışmasızlığın sağlanması için çaba gösterilmesi ve Genel Kurul'un acil ve kalıcı bir ateşkes talep etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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