Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Büyükelçi Kılıç ile görüştü
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç ile bir araya geldi.
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Marsudi ile Büyükelçi Kılıç'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Büyükelçi Kılıç, bölgesel gelişmeler konusunda Bakan Marsudi'yi bilgilendirdi.
Kaynak: AA