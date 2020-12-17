Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak
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Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak

17.12.2020 05:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 05:34
Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak

KUALA Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ülkesine ulaştığında, aşıyı yaptıracak ilk gönüllünün kendisi olacağını açıkladı.

KUALA Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ülkesine ulaştığında, aşıyı yaptıracak ilk gönüllünün kendisi olacağını açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanlığı Sarayı Istana Negara'nın Youtube kanalındaki açıklamasında, Devlet Başkanı Widodo, "Aşının ilk alıcısı olacağım ve ilk aşıyı ben yaptıracağım." dedi.

Toplumun Kovid-19 aşısına güvenini pekiştirmek için bu kararı verdiğini ifade eden Widodo, "Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ardından bütün halk, aşı yaptırabilecektir." şeklinde konuştu.

Widodo, Kovid-19 aşısının bedava olacağını kaydetti.

Endonezya, 6 Aralık'ta Çinli firma Sinovac Biotech'in geliştirdiği 1,2 milyon doz Kovid-19 aşısını ülkeye getirmişti.

Şimdiye kadar toplam 636 bin 154 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Endonezya'da virüs nedeniyle 19 bin 248 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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