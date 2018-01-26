Endonezya Devlet Başkanı Widodo Hindistan'da

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) ile Hindistan iş birliğinin Hint-Pasifik bölgesinde istikrar tesis edebileceğini söyledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki ASEAN-Hindistan Toplantısı'nda konuşan Widodo, ASEAN ve Hindistan ortaklığı ile birliğin mekanizması aracılığıyla Hint-Pasifik bölgesinde barış, refah ve istikrarlı bir ortam sağlanabileceğine inandığını bildirdi.

ASEAN'ın 50 yıldır Güneydoğu Asya'da huzur ve ekonomik bağlamda güven ortamı sağladığına dikkati çeken Widodo, ASEAN-Hindistan ortaklığının daha da geniş bir bölgeye katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Widodo ayrıca Hint-Pasifik bölgesi konsepti gelişiminin, özellikle uluslararası hukukun korunması, kültürel diyalog ve ortak çıkarları ön planda tutan bir temelde açılmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, bu kapsamdaki konseptin olası sağlıksız rekabeti de önleyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, Hindistan'ın ASEAN'a verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Widodo, bölge iş birliğinde ASEAN ile Hindistan'ın bel kemiği olacağını kaydetti.

Devlet Başkanı Widodo'nun, Hindistan'daki temaslarının ardından bugün Pakistan'a geçmesi bekleniyor.