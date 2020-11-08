Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Biden'ı tebrik etti
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FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Biden'ı tebrik etti

08.11.2020 07:43 | Son Güncelleme: 08.11.2020 07:46
Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Biden'ı tebrik etti

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 3 Kasım'da yapılan seçimlerden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 3 Kasım'da yapılan seçimlerden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Widodo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin tarihi seçiminin kazananı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyorum. Büyük değişim, demokrasiye verilen umudun yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Widodo, Endonezya-ABD stratejik ortaklığını güçlendirmenin yanı sıra başta iki ülke halkının yararına ekonomi, demokrasi ve çok taraflılık konusundaki iş birliklerini ilerletme konusunda yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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