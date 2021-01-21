Endonezya depremi şiddeti kaç? Son dakika Endonezya depreminde ölü yaralı var mı? Endonezya nerede?

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'nın kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında meydana gelen depremden görüntüler gelmeye devam ediyor. Endonezya depremi şiddeti kaç? Son dakika Endonezya depreminde ölü yaralı var mı?