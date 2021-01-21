Endonezya depremi şiddeti kaç? Son dakika Endonezya depreminde ölü yaralı var mı? Endonezya nerede?
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Endonezya depremi şiddeti kaç? Son dakika Endonezya depreminde ölü yaralı var mı? Endonezya nerede?

21.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:14
Endonezya depremi şiddeti kaç? Son dakika Endonezya depreminde ölü yaralı var mı? Endonezya nerede?

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'nın kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında meydana gelen depremden görüntüler gelmeye devam ediyor. Endonezya depremi şiddeti kaç? Son dakika Endonezya depreminde ölü yaralı var mı?

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Endonezya depremi şiddeti kaç?

ENDONEZYA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

BMKG, 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

ENDONEZYA DEPREMİNDE ÖLÜYARALI VAR MI?

Meydana gelen depremle ilgili henüz ölü yaralı bilgisi verilmedi. Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde de 15 Ocak'ta 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, şiddetli depremde 89 kişi hayatını kaybetmişti.

2018'DE 4 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami ise Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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