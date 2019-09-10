Endonezya'dan Malezya'ya yayılan orman yangını dumanı

10.09.2019 14:30

KUALA Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarında bir aydan fazladır süren orman yangınlarından çıkan ve rüzgarın etkisiyle Malezya'nın güney kentlerini etkisi altına alan duman, başkent Kuala Lumpur'a yayılmaya başladı.

Başkentte yaşayanlar bu sabah pus ve duman kaplı havaya uyanırken yüz maskesi takanların sayısı arttı.

Kuala Lumpur Belediyesinin Çevre Biriminden yapılan açıklamada, şehir genelinde hava kirliliği göstergesinin 100'ün üzerine çıkarak "sağlıksız hava" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.

Başkent sakinlerine mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Diğer yandan Borneo Adasında yer alan Sarawak eyaletindeki 9 bölgede okullar, yoğun duman nedeniyle bir süreliğine tatil edildi.

Hükümet, dumanın etkisini azaltmak için Endonezya makamlarıyla ortaklaşa çalışma teklifinde bulundu.

Duman bulutlarının etkili olduğu şehirler için ayrıca "bulut tohumlama" adı verilen yapay yağmur tekniği üzerinde duruluyor.

Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

Kaynak: AA