Endonezya'dan koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

27.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:06

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin'e gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, yaptığı açıklamada, hızla yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) nedeniyle Çin'i ziyaret etmek isteyen Endonezya vatandaşlarına seyahat planlarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye etti.

Faizasyah, söz konusu virüs salgınına karşı Çin için henüz seyahat yasağı getirmediklerini, virüsün muhtemel bulaşma riskine karşı vatandaşlardan ihtiyatlı davranmalarını istediklerini ifade etti.

Bakanlığın "Güvenli Seyahat" uygulaması ile Çin için güncel uyarı ve öneri bilgilerine erişilebildiğini dile getiren Faizasyah, uygulamada bölgelerin risk durumuna göre uyarıların yer aldığını kaydetti.

Endonezya'da şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmazken, salgın dolayısıyla havalimanı ve limanlar gibi sınır noktalarında termal tarayıcılarla önlem artırıldı.

Endonezya-Vuhan seferi olan havayollarının uçuşları da iptal edilmişti.

Kaynak: AA