Endonezya'dan Güney Çin Denizi'nde barışın korunması için uluslararası hukuka uyma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Endonezya'dan Güney Çin Denizi'nde barışın korunması için uluslararası hukuka uyma çağrısı

14.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:52
Endonezya'dan Güney Çin Denizi'nde barışın korunması için uluslararası hukuka uyma çağrısı

Endonezya, Güney Çin Denizi'nde barışın korunması için bölge ülkelerini uluslararası hukuka uymaya davet etti.

Endonezya, Güney Çin Denizi'nde barışın korunması için bölge ülkelerini uluslararası hukuka uymaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Güney Çin Denizi'ndeki gelişmelere ilişkin başkent Cakarta'da Çinli mevkidaşı Vang Yi ile düzenlediği ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Marsudi, Güney Çin Denizi'nde barışın sürdürülmesi için bölge ülkelerini Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka sadık kalmaya çağırdı.

İlaç, sağlık ekipmanı ve ham madde konularında bağımsızlık elde ederek ülkeyi sağlık alanında güçlü duruma getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Marsudi, başta Çin olmak üzere bölge ülkelerine sağlık sektöründe iş birliği çağrısında bulundu.

Marsudi, Çin'e, Endonezya'ya yönelik balıkçılık, meyve, kuş yuvası, hurma yağı gibi iş kollarındaki ticari sınırlamaların kaldırılması teklifini yaptı.

Dışişleri bakanları, bölgesel barış, istikrar ve güvenlikle birlikte iki ülkenin ekonomi ve sağlık alanlarındaki iş birliğine dair görüş alışverişinde bulundu.

Marsudi, Çin balıkçı gemilerinde çalışan Endonezyalıların sömürülmesi sorununu ele aldığı için Pekin yönetimine şükranlarını sundu.

Kasım 2019'dan bu yana en az 30 Endonezyalı çalışan, Çin balıkçı gemilerinde çeşitli mağduriyetler yaşadı. Bunlardan 7'sinin öldüğü ve 3'ünün kayıp olduğu kaydediliyor.

Taraflar, Endonezya'daki Lambakan Barajı Projesi için iş birliğinin geliştirilmesi ve ön fizibilite çalışmasının yapılması konularında da iki mutabakat zaptı imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Seda Sayan Ajda Pekkan Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Kongre Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'dan Güney Çin Denizi'nde barışın korunması için uluslararası hukuka uyma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:53:03. #1.15#
title