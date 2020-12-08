Endonezya'dan Çin aşısıyla ilgili yeni açıklama

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısının yüzde 97 koruma sağladığını söyleyen Endonezyalı yetkililer, yeni bir açıklama yaparak aşının faz 3 sonuçlarının henüz kesinleşmediğini duyurdu.Endonezya'da Bio Farma adlı devlete bağlı ilaç kurumu, Çin'de Sinovac firması tarafından geliştirilen korona aşısının faz 3 çalışmasının devam ettiğini belirterek aşının değerlendirmesiyle ilgili sonuçların Ocak ayında açıkladığını duyurdu. Bio Farma'nın sözcüsü Iwan Setiawan, bu sabah yaptığı açıklamada, klinik ekibin bir ay içinde elde edilen veriler doğrultusunda aşının yüzde 97 koruma sağladığını tespit ettiklerini söylemişti. Ancak bu açıklama ile ilgili bir düzeltme yapan başka bir Bio Farma yetkilisi Bambang Heriyanto, aşının faz 3 çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak aşının etkinliğiyle ilgili bir kanıda bulunmak için kesin sonuçların beklenmesi gerektiğini söyledi. Sinovac şirketi, faz 1 ve 2 deneylerinde sağlıklı kişilerde yüzde 97 koruma sağladığını açıklamıştı. Sinovac'ın geliştirdiği aşıyla ilgili bilim dergisi The Lancet'ta yayımlanan bir makaleye göre de aşı Covid-19 geçiren ve iyileşenlerin vücudunda üretilen antikorlara kıyasla daha az antikor üretilmesini sağlıyor. Brezilya ve Türkiye'den sonuçlar bekleniyor

CoronaVac adlı aşıyla ilgili faz 3 çalışmasının yapıldığı bir diğer ülke de Brezilya. Araştırmaya katılan Brezilyalı tıbbi araştırma kurumu Butantan Enstitüsü de elde ettiği sonuçları 15 Aralık'ta açıklayacak. Aşının Faz 3 çalışması Türkiye'de de yürütülüyor. CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş eden Türkiye'nin de sonuçları bu hafta içinde kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Çinli Sinovac şirketi, Hong Kong merkezli Sino Biopharmaceutical şirketi ile bir yatırım anlaşması imzalayarak aşı üretim kapasitesini yılda 600 milyon doza çıkartmayı hedefliyor.

Reuters,DW/HS,JD

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Kaynak: Deutsche Welle