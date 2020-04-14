Endonezya'dan ASEAN ülkelerine "Kovid-19'a karşı birlik" çağrısı Endonezya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğine (ASEAN) "birlik" çağrısı yaptı.

Endonezya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğine (ASEAN) "birlik" çağrısı yaptı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Devlet Başkanı Joko Widodo, Kovid-19'a ilişkin telekonferans yoluyla düzenlenen ASEAN Zirvesi'ne katılarak, salgına mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Widodo, ASEAN üye ülkeleri arasında birlik, sinerji ve iş birliğinin önemini vurgulayarak, Birliğin salgının yayılımını önlemek amacıyla bölgesel bir prosedür geliştirebileceği önerisinde bulundu.

Bölgesel ticaret akışının sorunsuz devam etmesi için ortak düzenlemeler yapılmasının önemine işaret eden Widodo, bu dönemde özellikle gıda, tıbbi ekipman ve ilaç ticaretinin önlenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Widodo, bölgesel ekonominin gelişimine katkıda bulunan ASEAN üyesi ülkeler göçmen işçilerinin korunmasını gerektiğini vurguladı.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA