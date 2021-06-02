Endonezya'dan ASEAN'a Myanmar için özel temsilci atama çağrısı

KUALA Endonezya hükümeti, askeri darbenin ardından ordu ile isyancı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı Myanmar'da krizin çözülmesi için Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bir an önce Myanmar'a özel temsilci ataması çağrısında bulundu.

KUALA Endonezya hükümeti, askeri darbenin ardından ordu ile isyancı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı Myanmar'da krizin çözülmesi için Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bir an önce Myanmar'a özel temsilci ataması çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, başkent Cakarta'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cakarta'da 24 Nisan'da yapılan ASEAN liderler toplantısında karar alındığı üzere ASEAN'ın Myanmar'a acilen özel temsilci ataması gerektiğinin altını çizen Bakan Retno, "Myanmar halkının güvenliği ve refahı önceliğimiz olmalıdır." dedi.

Retno, Myanmar'da krizin muhatabı taraflarla iletişimin sürdürülmesi gerektiğini belirterek "Myanmar'da halkın iradesiyle uygun şekilde demokrasiyi yeniden inşa etmek ve siyasi krize son vermek üzere kapsayıcı diyalog ortamı teşvik edilmelidir." diye konuştu.

ASEAN liderleri, Myanmar krizini çözmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelmişti.

Liderler toplantısında, Myanmar'da şiddetin bir an önce durdurulması, taraflar arasında diyalog sürecinin başlatılması, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilcinin Myanmar'a ziyarette bulunması, Myanmar'a insani yardım ulaştırılması ve diyalog sürecinde ASEAN'ın gözlemci olarak yer alması konularında mutabakata varılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız