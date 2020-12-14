Endonezya'dan Anadolu Ajansına ödül
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Endonezya'dan Anadolu Ajansına ödül

14.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:50
Endonezya'dan Anadolu Ajansına ödül

Anadolu Ajansının (AA) Endonezce Haber Servisi, zekat verilmesi konusunda teşviklerinden dolayı Endonezya Ulusal Zekat Ajansı (BAZNAS) tarafından ödüle layık görüldü.

Anadolu Ajansının (AA) Endonezce Haber Servisi, zekat verilmesi konusunda teşviklerinden dolayı Endonezya Ulusal Zekat Ajansı (BAZNAS) tarafından ödüle layık görüldü.

BAZNAS Başkanı Bambang Sudibyo, ödülün nitel ve nicel değerlendirme standartlarına göre verildiğini belirterek AA Endonezce Haber Servisinin zekat verilmesi konusunda yaptığı teşviklerden dolayı bu ödüle layık görüldüğünü kaydetti.

BAZNAS, Endonezya'da zekat dağıtımıyla ilgili işleri yürütüyor.

Endonezya, ay başında yapılan Dünya Zekat Forumu (WZF) 2020 Uluslararası Konferansı'nda 2020-2023 dönemini kapsayan WZF Genel Sekreterliğine yeniden seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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