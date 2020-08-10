Endonezya?daki yanardağ 3 gün içinde ikinci kez patladı
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldi.
10.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:09
-Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldi.
- Endonezya
Endonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.Öte yandan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
- Endonezya
Kaynak: DHA