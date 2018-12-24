Endonezya'daki Tsunami Faciasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 373'e Yükseldi

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 373'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise binden fazla olduğunu açıkladı.

YENİ TSUNAMİ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Tsunami nedeniyle 57 kişinin kayıp olduğunu bildiren Nugroho, Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilikten dolayı, yeni bir tsunami tehlikesine karşı, sahil şeridinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

2012'DEN BERİ TSUNAMİ UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR

Ülke genelinde bazı bölgelerdeki tsunami uyarı sistemlerinin çalındığını ya da hasar verildiğini belirten Nugroho, 2012'den bu yana genel olarak tsunami uyarı sisteminde sorun olduğunu vurgulayarak, uyarı sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini aktardı.

BÖLGEDE 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ YER DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan sosyal medyada üzerinden yapılan paylaşımlarda halk, erken tsunami uyarı sisteminin çalışmamasından dolayı can kayıplarının yaşandığını ve ölümlerden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, şu ana kadar 3 binden fazla kişinin yer değiştirdiği bildirildi.

TSUNAMİNİN NEDENİ YANARDAĞDAKİ VOLKANİK HAREKETLİLİK

Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.