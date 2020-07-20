Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 38'e yükseldi Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı.

Endonezya'nın Sulawesi eyaletinin Kuzey Luwu bölgesinde geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, selde kaybolanların sayısının 11 olarak güncellendiği ifade edildi. Bölgede arama kurtarma operasyonları devam ederken, Kuzey Luwu Afet Ajansı 14 bin 483 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını aktardı. Selden olumsuz etkilenenlerin geçici olarak 11 barınağa tahliye edildiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA