Endonezya'daki sel felaketinde bilanço artıyor

04.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:49

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.



Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 31 Aralık'tan bu yana devam eden şiddetli yağış, ülkede sel ve toprak kaymalarını da beraberinde getirdi. Yetkililer ölü sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, hala 1 kişinin kayıp olduğunu belirtti.



Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo geçtiğimiz günlerde felakete ilişkin yaptığı açıklamada, tahliye ve güvenlik operasyonlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirtmiş, belediye yetkilileri ve hükümetin koordinasyon içinde çalışması çağrısında bulunmuştu. Widodo, alt yapı projelerinin ertelenmesi nedeniyle su baskınlarının önüne geçilemediğini belirterek şehir yönetimini suçlamıştı. - JAKARTA

Kaynak: İHA