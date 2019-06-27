Endonezya'daki "seçim" davası

Endonezya'daki "seçim" davası

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı.

Endonezya'daki

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sırasında, asker ve polis ekipleri başkent Cakarta'da bulunan Anayasa Mahkemesi çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: AA
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