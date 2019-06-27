Endonezya'daki "seçim" davası
Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı.
Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlarına ilişkin davanın son duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma sırasında, asker ve polis ekipleri başkent Cakarta'da bulunan Anayasa Mahkemesi çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Kaynak: AA
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