Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda yine volkanik hareketlilik yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda yine volkanik hareketlilik yaşandı

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda yine volkanik hareketlilik yaşandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, geçen haftadan sonra tekrar volkanik hareketlilik yaşandı.

KUALA Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, geçen haftadan sonra tekrar volkanik hareketlilik yaşandı.

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Merapi'nin bu sabah 2 defa lav püskürttüğü ve çıkan dumanların 3 kilometre yüksekliğe vardığı bildirildi.

İlk hareketliliğin yerel saatle sabah 05.58'de, ikinci hareketliliğin ise 06.43'te meydana geldiği açıklandı.

BPPTKG, Yogyakarta sakinlerine, bölgedeki afet hareketliliğinin üçüncü kategoride olduğu uyarısında bulundu.

Merapi Yanardağı'nda en son 8 Ağustos'ta hareketlilik yaşanmıştı.

Cava Adası'nın orta bölgesinde bulunan ve 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda yine volkanik hareketlilik yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 07:59:58. #1.15#

title