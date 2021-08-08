Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı
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Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Aktif yanardağ Merapi'de meydana gelen patlamada, havaya duman ve kül bulutları püskürdüğü ve yamaçlardan aşağı lav akıntılarının oluştuğu görüldü.

Yanardağdaki volkanik hareketlenme nedeniyle çıkan gürültülü sesin birkaç kilometre öteden duyulabildiği belirtildi.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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