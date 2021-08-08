Endonezya'daki Merapi Yanardağı harekete geçti

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürttü.

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürttü.

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçti. Yanardağın gökyüzüne kül ve duman püskürttüğü belirtilirken, yamaçlardan aşağı lav akıntılarının oluştuğu görüldü. Yanardağdaki volkanik hareketlilik sırasında çıkan gürültülü sesin birkaç kilometre öteden de duyulabildiği aktarıldı.

Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı