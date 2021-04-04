Endonezya'daki Merapi Yanardağı harekete geçti
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Endonezya'daki Merapi Yanardağı harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Endonezya'daki Merapi Yanardağı harekete geçti

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürtmeye başladı.

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürtmeye başladı.

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçti. Yanardağın gökyüzüne kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi.

Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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