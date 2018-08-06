7 Büyüklüğündeki Depreme Namazda Yakalanan Cemaat ve İmamın Zor Anları Kamerada

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Yetkililer hayatını kaybedenlerin çoğunun enkaz altında kalarak can verdiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi. Dün sabah meydana gelen depremden bu yana, 130'dan fazla artçı meydana geldi. Depremden hemen sonra yayınlanan tsunami uyarısı bir kaç saat sonra kaldırıldı.

NAMAZDA YAKALANDILAR

Depreme namaz sırasında yakalanan imam ve cemaatin zor anları ise caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.