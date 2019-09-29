Endonezya'daki depremde ölü sayısı 30'a yükseldi

29.09.2019 11:00

Endonezya'nın Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, perşembe günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 30'a çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, Ambon ve çevresini etkileyen depremde arama kurtarma çalışmalarında cesetlere ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenler arasında 3 çocuğun olduğunu belirten Wibowo, 156 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Wibowo ayrıca deprem nedeniyle bölgede 9 Ekim'e kadar acil durum ilan edildiğini aktardı.

Yetkililer, daha önce 23 olarak açıklanan ölü sayısını, bazı cesetlerin yanlışlıkla çift sayılması nedeniyle 19 olarak düzeltmişti.

Evleri zarar gören yaklaşık 25 bin kişinin geçici barınma alanlarına yerleştiği deprem bölgesinde, afetzedelere yardım çalışmaları devam ediyor.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA