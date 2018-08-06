Endonezya'daki Deprem

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 82 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 82'ye yükseldiğini belirtti.

Lombok Adası'ının kuzeyi, doğusu ve Mataram kentinin depremden en çok etkilenen yerler olduğunu ifade eden Nugroho, kurbanların çoğunun evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Nugroho, 100'den fazla kişinin yaralandığını ve 1000'den fazla evin de zarar gördüğünü belirterek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Nugroho ayrıca bölgeye çok sayıda sağlık personeli sevk edilmesinin yanı sıra güvenli bölgeye tahliye edilen binlerce kişiye de battaniye, çadır ve gıda malzemesi gibi temel ihtiyaçların sağlanmaya çalışıldığını ifade etti.

Bu arada bölgedeki okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Ülkede geçen hafta aynı bölgede oluşan 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.